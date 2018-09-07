Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-09-18

ЕРЕВАН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 сентября, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 484.69 драм. Курс евро вырос на 1.02 драмa и составил 564.03 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.03 драм. Курс британского фунта вырос на 2.11 драмa и составил 628.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 138.22 драмa и составила 18780.03 драм. Цена серебра выросла на 1.55 драмa и составила 222.29 драм. Цена платины выросла на 253.56 драмa и составила 12310.68 драм.