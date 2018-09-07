РФ, Иран и Турция призвали мировое сообщество увеличить помощь Сирии

Россия, Иран и Турция призвали мировое сообщество, в частности ООН, увеличить помощь Сирии. Об этом говорится в итоговой декларации трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию, принятой в пятницу в Тегеране по итогам встречи президентов России, Ирана и Турции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"[Лидеры РФ, Ирана и Турции] призвали международное сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные подразделения, увеличить свою помощь Сирии путем предоставления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановлением основных объектов инфраструктуры, включая социально-экономические объекты, и сохранением исторического наследия", - говорится в декларации.

Россия, Иран и Турция выражают приверженность территориальной целостности Сирии и принципам Устава ООН, говорится в документе.

"Президенты подчеркнули твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", - цитирует декларацию официальный сайт президента Ирана. В документе подчеркивается, что "никакие действия не должны подрывать упомянутые принципы".

Стороны "высказали решительную готовность противостоять сепаратизму, направленному на подрыв целостности Сирии".

Военного решения сирийского кризиса не существует, он может быть разрешен только мирным путем, подчеркивается в итоговой декларации.

"[Россия, Иран и Турция] подтверждают свою убежденность в том, что не существует военного решения сирийского конфликта, который может завершиться только путем переговоров в рамках политического процесса", - говорится в документе.

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подтвердили "свою решимость продолжать активное сотрудничество в целях продвижения политического процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Главы государств подчеркнули "необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в их первоначальные места проживания в Сирии". "С этой целью они [президенты] подчеркнули необходимость координации между всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и другие специализированные международные учреждения", - говорится в декларации.

Отмечается, что президенты "договорились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам".

Россия, Иран и Турция продолжат прикладывать все усилия для защиты гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии. [Лидеры РФ, Ирана и Турции] вновь подтвердили свою решимость продолжать совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации путем содействия быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи всем нуждающимся гражданам Сирии", - говорится в декларации.

Третий саммит по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Ирана прошел 7 сентября в Тегеране. Первая такая встреча в трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи. Вторые переговоры были проведены 4 апреля в Анкаре: по их итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Следующий саммит пройдет в России.