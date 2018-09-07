ССС не комментирует слухи о вызове Левона Ераносяна на допрос

Специальная следственная служба не комментирует слухи о вызове бывшего командующего внутренних войск полиции Левона Ераносяна на допрос.

Как передает Арменпресс, в пресс-службе ССС сказали, что в связи с вызовом на допрос Ераносяна ничего сообщить не могут.

Ранее газета «Грапарак» писала, что ССС вызвала бывшего командующего внутренними войсками полиции Левона Ераносяна на допрос. Однако газета не уточнила, в рамках какого дела будут допрашивать Ераносяна, напомнив только несколько нашумевших дел вокруг его имени.