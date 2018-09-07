ССС не комментирует слухи о вызове Левона Ераносяна на допрос
11:32, 7 Сентябрь, 2018
Специальная следственная служба не комментирует слухи о вызове бывшего командующего внутренних войск полиции Левона Ераносяна на допрос.
Как передает Арменпресс, в пресс-службе ССС сказали, что в связи с вызовом на допрос Ераносяна ничего сообщить не могут.
Ранее газета «Грапарак» писала, что ССС вызвала бывшего командующего внутренними войсками полиции Левона Ераносяна на допрос. Однако газета не уточнила, в рамках какого дела будут допрашивать Ераносяна, напомнив только несколько нашумевших дел вокруг его имени.