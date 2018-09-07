Мы могли забить больше голов: Араз Озбилис

По мнению полузащитника национальной сборной Армении по футболу Араза Озбилиса, наша сборная могла забить Лихтенштейну больше голов.

“Трудная была встреча. После первого гола сразу получили гол в свои ворота. Однако самое главное – это то, что мы заработали 3 очка. Надо быстро готовиться к следующей игре. Мы можем забивать больше голов”. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил Озбилис.

По мнению полузащитника, сборную Армении ожидает трудная игра с Македонией, и надо понять, что можно сделать лучше в следующей игре.

В первой встрече чемпионата Лиги наций сборная Армении по футболу со счетом 2:1 победила сборную Лихтенштейна. В составе сборной особо выделились Маркос Пизели и Тигран Барсегян.