В районе Стамбула в море упал вертолет

Вертолет потерпел крушение в акватории Мраморного моря в районе Стамбула, два человека спасены и доставлены в больницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

По предварительным данным, на борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелое. Причиной аварии могли стать погодные условия.

Сообщается, что вертолет принадлежал частной турецкой компании.