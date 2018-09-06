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В районе Стамбула в море упал вертолет

В районе Стамбула в море упал вертолет

Вертолет потерпел крушение в акватории Мраморного моря в районе Стамбула, два человека спасены и доставлены в больницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

По предварительным данным, на борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелое. Причиной аварии могли стать погодные условия.

Сообщается, что вертолет принадлежал частной турецкой компании.


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