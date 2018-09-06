Вице-спикер НС Арцаха провел встречи заместителя председателя парламента в Ливане

Заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, представитель Центрального комитета Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, представитель Республики Арцах в Ливане Каро Кебабджян, член Армянского национального комитета Ливана Соси Саркисян 4-го сентября посетили поселок Айнчар и встретились с мэром Вардгесом Хошяном и членами комитета "Кармир лер".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в тот же день вечером по приглашению комитета АРФД "Никол Агбалян" Ваграм Балаян посетил клуб Агбалян и провел встречу с членами клуба. По окончании встречи зампредседателя парламента подарил библиотеке клуба изданную им книгу "Шуши".