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Вице-спикер НС Арцаха провел встречи заместителя председателя парламента в Ливане

Вице-спикер НС Арцаха провел встречи заместителя председателя парламента в Ливане

Заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, представитель Центрального комитета Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, представитель Республики Арцах в Ливане Каро Кебабджян, член Армянского национального комитета Ливана Соси Саркисян 4-го сентября посетили поселок Айнчар и встретились с мэром Вардгесом Хошяном и членами комитета "Кармир лер".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в тот же день вечером по приглашению комитета АРФД "Никол Агбалян" Ваграм Балаян посетил клуб Агбалян и провел встречу с членами клуба. По окончании встречи зампредседателя парламента подарил библиотеке клуба изданную им книгу "Шуши".




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