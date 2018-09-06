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Трое членов сборной Армении по боксу будут бороться за золотые медали на студенческом первенстве мира

Трое членов сборной Армении по боксу будут бороться за золотые медали на студенческом первенстве мира

Трое членов сборной Армении по боксу будут бороться за золотые медали на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФБА.

На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Жоржик Марутян, Генрик Саргсян и Гурген Ованнисян вышли в финал. Выступления армянских спортсменов продолжаются. Члены женской сборной Армении по боксу выступают под руководством тренеров Вагана Адильханяна и Баграта Авояна.


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