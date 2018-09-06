Трое членов сборной Армении по боксу будут бороться за золотые медали на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФБА.

На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Жоржик Марутян, Генрик Саргсян и Гурген Ованнисян вышли в финал. Выступления армянских спортсменов продолжаются. Члены женской сборной Армении по боксу выступают под руководством тренеров Вагана Адильханяна и Баграта Авояна.