Два человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясения

Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов. В спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированный визит в Россию, чтобы устранять последствия землетрясения.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ не меняет планов относительно поездки 10 сентября во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил генсек кабинета.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг по местному времени (вечером в среду по московскому времени).

На этой неделе в Японии погибли 11 человек и более 600 получили ранения из-за тайфуна "Джеби", самого мощного за 25 лет.

Фото: Reuters