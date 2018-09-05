Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-09-18

ЕРЕВАН, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 сентября, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 484.10 драм. Курс евро вырос на 1.25 драмa и составил 560.35 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.07 драм. Курс британского фунта сократился на 0.45 драмa и составил 619.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 128.91 драмa и составила 18534.6 драм. Цена серебра сократилась на 4.11 драмa и составила 221.79 драм. Цена платины сократилась на 239.66 драмa и составила 12015.54 драм.