Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе «Транспортный коридор Север-Юг» государству нанесен ущерб в размере 23.5 млрд драмов: возбуждено уголовное дело

В Генпрокуратуре Армении была получена справка Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении по поводу строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

В результате изучения указанной справки, а также множества сопутствующих докумевнтов, выяснилось, что должностные лица, вовлеченные в процессы проектирования и строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг», в течение 2009-2018 годов, без всяких оснований и исследований, много раз меняли договоры по оказанию консалтинговых услуг, подрядных работ, включая в указанные договоры необоснованные и неэффективные виды работ, принимали акты, сметы и документы с явными недоработками и изъянами и пр.

Кроме того, должностные лица, вовлеченные в процессы проектирования и строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг», безосновательно и без штрафных санкций соглашались на продление сроков строительства, оказания консалтинговых услуг. В отдельных случаях в договорах по оказанию консалтинговых услуг указывалось вознаграждение, в 2 раза превышающее их обычную стоимость. На основании бездоказательных расчетов завышались расценки на оказание услуг и работ, а также определенные работы дублировались.

Кроме того, не предпринимались меры по проверке качества стройматериалов, в частности, цемента, не было контроля и за повседневными работами. В результате части гтрассы Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак по траншам 1 и 2 были сданы в эксплуатацию с явными дефектами.

Должностные лица злоупотребили своим служебным положением и, создавая иллюзию реального осуществления вышеуказанной программы в личных целях, причинили, по неосторожности, своими действиями тяжелые последствия. В частности, кроме того, что строительство не завершено уже в течение 9 лет, что является нарушением договорных сроковв, были нарушены цели, важные для общества – обешанная скоростная дорога не была сдана в эксплуатацию, что нанесло государству ущэерб от неисполнения ожидаемых прибылей в размере 23.553.817.000 драмов.

С учетом того, что вышеуказанные деяния осуществлялись с использованием и злоупотреблением служебного положения, решением прокурора Генпрокуратуры Армении возбуждено уголовное дело по ст. 308 УК Армении. Материалы дела – 16 томов, направлены в СК Армении для проведения расследования.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.