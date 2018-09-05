По делу 1-го марта должно быть проведено тщательное и объективное следствие: Ричард Миллс

По части событий, имевших место в Армении 1 марта 2008 года, должно быть проведено тщательное и объективное следствие. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках форума по коммерческим возможностям франчайзинга сказал посол США в Армении Ричард Миллс.

«Наша позиция была и остается следующей: по части событий, имевших место в Армении 1 марта 2008 года, должно быть проведено тщательное и объективное следствие. Важно, чтобы это следствие было осуществлено в рамках верховенства права и надлежащих правовых процессов», – подчеркнул Ричард Миллс.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.