Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил готовность оказать содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 4 сентября принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС РА.

Приветствуя гостя, спикер парламента подчеркнул, что Армения придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, и выразил надежду, что этот визит будет способствовать развитию и углублению взаимодействия.

Спикер НС отметил важность посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования карабахского конфликта – в качестве основного формата переговорного процесса. «Основой урегулирования карабахского конфликта является признание и реализация права народа Арцаха на самоопределение», – сказал Ара Баблоян.

При этом председатель НС РА выразил обеспокоенность в связи с закрытием офиса ОБСЕ в Ереване.

Коснувшись внутриармянских событий, Баблоян отметил, что он ранее выразил озабоченность по поводу некоторых внутриполитических вопросов и в этом контексте по его инициативе состоялись встречи с премьер-министром, президентом и омбудсменом Армении.

В беседе с генсеком ОБСЕ Ара Баблоян подчеркнул, что проблемы должны решаться с соблюдением верховенства Конституции и что к политическому консенсусу по решениям нужно прийти в атмосфере соответствующих политических дискуссий.

Выразив благодарность за прием, генсек ОБСЕ подчеркнул, что целью визита является расширение и укрепление отношений и сотрудничества с Арменией. Он отметил, что, хотя офис ОБСЕ в Армении и прекратил свою деятельность, однако организация продолжит всеми возможными способами продвигать сотрудничество с Арменией.

Подчеркнув эффективное сотрудничество между Арменией и БДИПЧ /ОБСЕ, генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что Бюро готово поддержать Армению в процессе избирательных реформ.

Коснувшись урегулирования карабахского конфликта, Томас Гремингер констатировал, что он, как генсек ОБСЕ, готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Собеседники коснулись борьбы с коррупцией, региональных проблем и других вопросов, представляющих обоюдный интерес.