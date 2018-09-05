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Эрдоган: Турция рассчитывает улучшить отношения с рядом стран ЕС

Эрдоган: Турция рассчитывает улучшить отношения с рядом стран ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время улучшить отношения с рядом европейских государств, в том числе с Германией. Об этом, как сообщает в среду газета Sabah, заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете по возвращению из Киргизии,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Отношения Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, имеют возможность на улучшение. У нас будет возможность обсудить в конце этого месяца [с канцлером ФРГ Ангелой Меркель] многие темы в турецко немецких взаимоотношениях. Германия обладает значительно важной позицией в ЕС, действительно лидирующей", - подчеркнул он.

В то же время Эрдоган вновь подверг критике Европейский союз за то, что он не сдержал слово по соглашению о беженцах. Президент также призвал блок выполнить данные обещания в соответствии с достигнутым соглашением.

 




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