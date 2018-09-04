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Виноградари перекрыли трассу Армавир–Ереван, протестуя против закупочных цен на виноград

Виноградари перекрыли трассу Армавир–Ереван, протестуя против закупочных цен на виноград

Жители ряда сел Армавирской области проводят акцию протеста. Как передает «Арменпресс», виноградари недовольны закупочными ценами на виноград. Протестующие собрались у здания Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат», откуда шествием направились в сторону трассы Армавир – Ереван, которую и перекрыли.

Виноградари требуют установить вместо 140 драмов обещанную ранее цену в 160 драмов. Виноградари возмущены нарушением договоренности по цене.

Один из пикетчиков отметил, что организации-закупщики несколько дней брали виноград по 160 драмов, однако коньячный завод «Арарат» объявил, что сбивает цену до 140 драмов, после чего его примеру последовали и остальные закупщики.

По словам виноградарей, 140 драмов – невыгодная для них цена, это себестоимость выращенного винограда.

С протестующими встретился директор Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат» Артур Саргсян. По его словам, он впервые слышит о недовольстве сельчан.  «В этом году закупочная цена была решена в размере 140 драмов, если у вас иные требования – я представлю их руководству, и оно примет решение»,- сказал он. По его словам, в договорах, заключаемых с виноградарями, закупочная цена никогда не указывается.

Кроме того, виноградари всегда бывают согласны с ценами, предлагаемыми заводами, а в этом году они выразили несогласие. Директор Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат» Артур Саргсян сказал, что срочно свяжется с руководством, доложит им ситуацию и сразу же сообщит ответ протестующим.

Это не удовлетворило пикетчиков, которые продолжили акцию протеста.


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