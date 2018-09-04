Виноградари перекрыли трассу Армавир–Ереван, протестуя против закупочных цен на виноград

Жители ряда сел Армавирской области проводят акцию протеста. Как передает «Арменпресс», виноградари недовольны закупочными ценами на виноград. Протестующие собрались у здания Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат», откуда шествием направились в сторону трассы Армавир – Ереван, которую и перекрыли.

Виноградари требуют установить вместо 140 драмов обещанную ранее цену в 160 драмов. Виноградари возмущены нарушением договоренности по цене.

Один из пикетчиков отметил, что организации-закупщики несколько дней брали виноград по 160 драмов, однако коньячный завод «Арарат» объявил, что сбивает цену до 140 драмов, после чего его примеру последовали и остальные закупщики.

По словам виноградарей, 140 драмов – невыгодная для них цена, это себестоимость выращенного винограда.

С протестующими встретился директор Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат» Артур Саргсян. По его словам, он впервые слышит о недовольстве сельчан. «В этом году закупочная цена была решена в размере 140 драмов, если у вас иные требования – я представлю их руководству, и оно примет решение»,- сказал он. По его словам, в договорах, заключаемых с виноградарями, закупочная цена никогда не указывается.

Кроме того, виноградари всегда бывают согласны с ценами, предлагаемыми заводами, а в этом году они выразили несогласие. Директор Армавирского филиала Ереванского коньячного завода «Арарат» Артур Саргсян сказал, что срочно свяжется с руководством, доложит им ситуацию и сразу же сообщит ответ протестующим.

Это не удовлетворило пикетчиков, которые продолжили акцию протеста.