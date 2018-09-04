Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о кончине основателя крупной террористической группировки "Сеть Хаккани", действующей в Афганистане и Пакистане, Джалалуддина Хаккани, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление официального представителя движения Забихуллы Муджахида, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По информации талибов, он скончался в Афганистане в минувший понедельник.

В 2015 году СМИ многократно сообщали о его смерти, однако информация не подтверждалась.

Как пишет AP, последние 10 лет террорист был парализован, сообщений о нем не было около семи лет.

"Сеть Хаккани", которая тесно контактирует с другими афганскими экстремистскими группировками, в том числе с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), в 2012 году была признана США террористической структурой.