Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

Армению сегодня с рабочим визитом посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении на своей странице в Twitter.



"Генсек ОБСЕ Томас Гремингер встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном", — говорится в сообщении.