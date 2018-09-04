Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Армению сегодня с рабочим визитом посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении на своей странице в Twitter.
"Генсек ОБСЕ Томас Гремингер встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном", — говорится в сообщении.
- 11:31 Apple обнаружила производственный брак в iPhone 8
- 11:20 Компании Google исполнилось 20 лет
- 11:18 Виноградари перекрыли трассу Армавир–Ереван, протестуя против закупочных цен на виноград
- 11:10 Гаэль Андонян проходит испытательный период в клубе «Сандерленд»
- 10:57 Известна дата встречи Пашинян-Путин
- 10:57 Афганские талибы сообщили о смерти основателя группировки "Сеть Хаккани"
- 10:40 В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
- 10:25 СМИ: умерла актриса Жаклин Пирс
- 10:22 Живу, ожидая появления вдохновения: книгой «Один большой рассвет» Севак Арамазд попытался донести до читателя истину
- 10:17 Трамп прокомментировал возможное участие экс-госсекретаря Керри в выборах президента
- 10:09 Европейские индексы - 03-09-18
- 10:09 Американские индексы не изменились - 03-09-18
- 10:08 Цены на цветные металлы - 03-09-18
- 10:08 Цены на драгоценные металлы - 03-09-18
- 10:05 Цены на нефть - 03-09-18
- 09:56 Пхеньян объявил о смерти создателя ядерного оружия КНДР
- 09:55 Более 300 тысяч жителей Японии получили рекомендации об эвакуации
- 09:53 Трамп призвал Асада отказаться от атаки на Идлиб
- 09:48 Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
- 09:43 В укрупненных общинах надо обеспечить равномерное развитие всех населенных пунктов: Сурен Папикян – в Лори
- 09:36 По делу о бракованных трусах в военной полиции возбуждено уголовное дело
- 03.09-22:00 Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
- 03.09-21:55 Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
- 03.09-21:35 Предстоящие на 4 сентября мероприятия
- 03.09-21:25 В результате ДТП скончался контрактный военнослужащий АО Арцаха
- 03.09-21:24 Мирей Матье стала почетным профессором в сфере культуры в России
- 03.09-20:50 Президент Аргентины объявил о сокращении почти вдвое числа министерств на фоне кризиса
- 03.09-20:42 В Сирии необходимо восстановить около четырех тысяч школ: Шойгу
- 03.09-20:34 У нас есть реальные возможности поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень: премьер-министр Армении принял главу МИД Японии
- 03.09-19:37 С 2014 года доходы ИГ упали в 10 раз: ФСБ РФ
- 03.09-19:16 Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна
- 03.09-18:49 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-09-18
- 03.09-18:47 Азиатские индексы не изменились - 03-09-18
- 03.09-18:35 Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении
- 03.09-18:30 Военные инженеры ЮВО приступили к учениям в горах Армении
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1781 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
17:56, 31.08.2018
Просмотрели 1766 раз Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза
15:57, 28.08.2018
Просмотрели 1569 раз Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
15:00, 02.09.2018
Просмотрели 1331 раз Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир
15:16, 31.08.2018
Просмотрели 1293 раз Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»