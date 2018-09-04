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Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Армению сегодня с рабочим визитом посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении на своей странице в Twitter.

"Генсек ОБСЕ Томас Гремингер встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном", — говорится в сообщении.


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