Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Католикос Всех Армян Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна.

Как сообщает Арменпресс, Его Святейшество и супруга премьер-министра посетили шестнадцать детей и подростков, проходящих лечение в центре.

Передав свое благословение и наилучшие пожелания детям, Его Святейшество подарил им детские библии и кресты. Их семьям также будет оказана материальная помощь.

В заключение Его Святейшество и Анна Акопян побеседовали с ответственными лицами и врачами центра. Дирекция центра предоставила информацию о деятельности, проблемах и планах на будущее.