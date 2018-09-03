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Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Католикос Всех Армян Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна.

Как сообщает Арменпресс, Его Святейшество и супруга премьер-министра посетили шестнадцать детей и подростков, проходящих лечение в центре.

Передав свое благословение и наилучшие пожелания детям, Его Святейшество подарил им детские библии и кресты. Их семьям также будет оказана материальная помощь.

В заключение Его Святейшество и Анна Акопян побеседовали с ответственными лицами и врачами центра. Дирекция центра предоставила информацию о деятельности, проблемах и планах на будущее.




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