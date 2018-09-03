Президент Армен Саркисян не считает уместным сравнение систем образования Армении с другими странами – РФ, Великобританией, др., поскольку системы образования в различных странах складывались в различных условиях. По его мнению, систему образования Армении надо сравнивать с прошлым и создавать свою, уникальную систему образования. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армен Саркисян сказал, беседуя с редколлегией юношеского журнала, выпускаемого воспитанниками учебного заведения «Учебный комплекс Мхитар Себастаци», который он посетил к началу учебного года.

По мнению Армена Саркисяна, для школьников очень важно сохранение культурного наследия, в том числе, в области образования. «Не хотел бы сравнивать систему образования Армении с другими странами – РФ, Великобританией, др., поскольку системы образования в различных странах складывались в различных условиях. По-моему, систему образования Армении надо сравнивать с прошлым и создавать свою, уникальную систему образования»,- сказал он, добавив, что нам надо сравнивать себя со своим прошлым.

Президент Армении Армен Саркисян посетил в первый день учебного года «Учебный комплекс Мхитар Себастаци». Как передает «Арменпресс», в сопровождении директора комплекса Ашота Блеяна президент Армении Армен Саркисян обошел здание и ознакомился с распорядком работы различных подразделений ком плекса.

Президент Армении Армен Саркисян пообщался с воспитанниками, поинтересовался – как они провели лето, затем он принял участие в обсуждении юношеского журнала, выпускаемого воспитанниками, и посоветовал им обязательно изучать математику.

Кроме того, президента Армении Армена Саркисяна заинтересовал вопрос о том, сколько учеников обучаются здесь из числа жителей окрестных районов, и узнал со слов директора комплекса Ашота Блеяна, что таковые составляют 25-30% из всех воспитанников комплекса.