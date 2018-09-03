В первом полугодии отмечен рост числа туристов

В первом полугодии сего года в Армении отмечен рост числа туристов: Армению посетили 685.970 туристов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года, рост числа туристов составил 10.2%. Из Армении с целью туризма выехали 610.900 человек. Здесь рост числа туристов составил 7.1%, разница в числе приехавших и уехавших составила около 75.000 человек В прошлом году разница в числе приехавших и уехавших составила около 52.000 человек»,- заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

По его словам, 27,1% туристов приходится на страны СНГ (рост составил 14,7%), на долю государств ЕС выпало 24% (рост – 43,3%) и 49,8% - на иные страны.

52,5% туристов прибыли в Армению для отдыха и развлечения, 22,9% - с деловой миссией, 1,5% - с целью лечения», - отметил министр, добавив при этом, что по части внутреннего туризма зарегистрирован рост в 17,1%.