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За первые 6 месяцев года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет показатель экономического роста

За первые 6 месяцев года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет показатель экономического роста

За первые 6 месяцев года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет показатель экономического роста. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

«Показатель экономического роста составил 8.3%. Рассматривая по отраслям, мы видим, что наибольший вклад был внесен блоком торговли и услуг - 5.3%, строительство возросло на  8.9%, однако долевой вклад его составил  0.5%, поскольку ранее удельный вес строительства был мал. Промышленность составила 1.4% в долевом вкладе, сельское хозяйство - 0.5%»,-  сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

По его словам, экономическая активность за первые 6 месяцев года составила 9.3%, причем, рост в промышленности составил 4.3%, в сельском хозяйстве - 4.6%, в строительстве - 10.4%, в торговом обороте -  8.9%, в отрасли услуг -  18.7%.


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