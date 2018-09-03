За первые 6 месяцев года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет показатель экономического роста. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

«Показатель экономического роста составил 8.3%. Рассматривая по отраслям, мы видим, что наибольший вклад был внесен блоком торговли и услуг - 5.3%, строительство возросло на 8.9%, однако долевой вклад его составил 0.5%, поскольку ранее удельный вес строительства был мал. Промышленность составила 1.4% в долевом вкладе, сельское хозяйство - 0.5%»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

По его словам, экономическая активность за первые 6 месяцев года составила 9.3%, причем, рост в промышленности составил 4.3%, в сельском хозяйстве - 4.6%, в строительстве - 10.4%, в торговом обороте - 8.9%, в отрасли услуг - 18.7%.