Саркисов принял участие в игре клуба «Енисей»

Нападающий сборной Армении по футболу Артур Саркисов принял участие в очередной игре красноярского клуба «Енисей». Как передает «Арменпресс», «Енисей» встретился в 6-м туре первенства РФ с тульским «Арсеналом».

Напомним, что Артур Саркисов был вызван в сборную Армении на матчи Лиги Наций против команд Лихтенштейна (6 сентября, Ереван) и Македонии (9 сентября, Скопье).