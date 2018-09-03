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Саркисов принял участие в игре клуба «Енисей»

Саркисов принял участие в игре клуба «Енисей»

Нападающий сборной Армении по футболу Артур Саркисов принял участие в очередной игре красноярского клуба «Енисей». Как передает «Арменпресс», «Енисей» встретился в 6-м туре первенства РФ с тульским «Арсеналом».

Напомним, что Артур Саркисов был вызван в сборную Армении на матчи Лиги Наций против команд Лихтенштейна (6 сентября, Ереван) и Македонии (9 сентября, Скопье).


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