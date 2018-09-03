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В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

Национальный музей в бразильском городе Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

 




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