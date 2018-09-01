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Армен Саркисян отбыл в Арцах с рабочим визитом

Армен Саркисян отбыл в Арцах с рабочим визитом

Президент Армении Армен Саркисян 1 сентября отбыл в  Арцах с рабочим визитом — для  участия  в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Арцах и 27-летию провозглашения  независимости.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




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