Армен Саркисян отбыл в Арцах с рабочим визитом

Президент Армении Армен Саркисян 1 сентября отбыл в Арцах с рабочим визитом — для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Арцах и 27-летию провозглашения независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.