Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Приднестровской Молдавской Республики
1 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах,в послании говорится:
«Многоуважаемый Вадим Николаевич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Приднестровья с Днем Республики!
Образование Приднестровской Молдавской Республики стало важнейшим этапом в истории народа Вашей страны, став надежной гарантией его безопасности и поступательного развития. И вот уже на протяжении 28 лет народ Приднестровья с присущим ему трудолюбием, оптимизмом и сплоченностью строит независимое демократическое и правовое государство, достигнув ощутимых успехов на этом пути. Мы искренне рады всем успехам братского Приднестровья.
Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Вадим Николаевич, и желаю Вам, всему народу Приднестровья мира, процветания и новых больших успехов!»