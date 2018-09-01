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Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Приднестровской Молдавской Республики

Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Приднестровской Молдавской Республики

1 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,в послании говорится:

 

«Многоуважаемый Вадим Николаевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Приднестровья с Днем Республики!

Образование Приднестровской Молдавской Республики стало важнейшим этапом в истории народа Вашей страны, став надежной гарантией его безопасности и поступательного развития. И вот уже на протяжении 28 лет народ Приднестровья с присущим ему трудолюбием, оптимизмом и сплоченностью строит независимое демократическое и правовое государство, достигнув ощутимых успехов на этом пути. Мы искренне рады всем успехам братского Приднестровья.

Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Вадим Николаевич, и желаю Вам, всему народу Приднестровья мира, процветания и новых больших успехов!»




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