1 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах,в послании говорится:

«Многоуважаемый Вадим Николаевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Приднестровья с Днем Республики!

Образование Приднестровской Молдавской Республики стало важнейшим этапом в истории народа Вашей страны, став надежной гарантией его безопасности и поступательного развития. И вот уже на протяжении 28 лет народ Приднестровья с присущим ему трудолюбием, оптимизмом и сплоченностью строит независимое демократическое и правовое государство, достигнув ощутимых успехов на этом пути. Мы искренне рады всем успехам братского Приднестровья.

Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Вадим Николаевич, и желаю Вам, всему народу Приднестровья мира, процветания и новых больших успехов!»