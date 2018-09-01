Президент Армен Саркисян направил послание президенту Узбекистана по случаю Дня независимости
10:24, 1 Сентябрь, 2018
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Узбекистана ШавкатуМирзиееву по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Президент выразил уверенность, что активизации совместных усилий, направленных на улучшение межгосударственного сотрудничества поспособствует выявлению потенциала по двустороннему сотрудничеству, реализации экономических, гуманитарных и взаимовыгодных проектов также в других сферах.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.