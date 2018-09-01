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Президент Армен Саркисян направил послание президенту Узбекистана по случаю Дня независимости

Президент Армен Саркисян направил послание президенту Узбекистана по случаю Дня независимости

Президент Армении  Армен Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Узбекистана ШавкатуМирзиееву  по случаю национального праздника страны - Дня  независимости.

Президент выразил уверенность, что активизации совместных усилий, направленных на улучшение межгосударственного сотрудничества поспособствует выявлению потенциала по двустороннему сотрудничеству, реализации экономических, гуманитарных и взаимовыгодных проектов также в других сферах.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




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