Президент Армен Саркисян направил послание президенту Узбекистана по случаю Дня независимости

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Узбекистана ШавкатуМирзиееву по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Президент выразил уверенность, что активизации совместных усилий, направленных на улучшение межгосударственного сотрудничества поспособствует выявлению потенциала по двустороннему сотрудничеству, реализации экономических, гуманитарных и взаимовыгодных проектов также в других сферах.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.