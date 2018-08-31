Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза

Разыскиваемый полицией США и арестованный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз, гражданин США турецкого происхождения, до приезда в Армениюзанимался антиармянским лоббированием в США. Причем лоббистская деятельностьОксуза спонсировалась азербайджанскими нефтедолларами.

Арменпресс пошел по следам деятельности Оксуза в Армении и за ее пределами и нашел ряд любопытных фактов.

Согласно документу госрегистра Армении, в 2017 году Оксуз основал в Армении компанию SENA GROUPна правах бессрочной деятельности. В госрегистре юридических лиц Минюста РА адрес компании – Ереван,Арабкирский район,Вагаршяна,12а.

Согласно информационной системе SPYUR, компания SENA GROUPзанимается услугами по организации туризма и мероприятий. Оксузбыл директором компании. Арменпресс попытался связаться с компанией для получения подробной информации, но звонки в SENA GROUP остались без ответа.

Арменпресс собрал любопытные факты из прошлогоОксуса.В мае 2015 года TheWashingtonPostсообщила, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR спонсировала мероприятие «Взгляд в будущее» в Баку, в котором приняли участие члены Конгресса США, их супруги, законодатели из 42 штатов. Отмечается, что SOCAR, предположительно через компанию, зарегистрированную в Техасе на имя Оксуза, направила 750 000 долларов на проведение конференции. Газета пишет также, что директором «Ассамблеи друзей Азербайджана» была сестра действующего министра энергетики США, в то время губернатора Техаса Рика Перри.

Кроме того, по результатам независимого расследования комитета по этике Конгресса США, имела место электронная переписка между Оксузом и Джимом Брейденстайном– тогдашним членом Палаты представителей,нынешним директором НАСА. Джим Брайденстайн также участвовал в мероприятии в Баку. В статье в The Washington Times Бриденстайн подчеркнул важность азербайджанских газопроводов для безопасности НАТО.

В частности, Брайденстайн писал:«Кемаль, я заполняю декларацию подарков. Можешь сказать мне, кто подарил два ковра, которые я получил в Азербайджане?»

«Ассамблея друзей Азербайджана», - ответил Оксуз.

К аресту Кемаля Оксуза 30 августа обратились многие турецкие СМИ, которые отмечали, что Кемаля Оксуз – брат Адиля Оксуза, одного из сподвижников Фетхуллаха Гулена, исламского проповедника, которого обвиняют впопытке переворота в Турции в 2016 году.

Позднее информация была опровергнута. По данным турецкой газеты Diken, местная полиция заявила, что КемальОксуз не связан с АдилемОксузом. Тем не менее, турецкая полиция подтвердила, что КемальОксузтесно связан с гюленистами и ныне находится в розыске по этому делу.

Представляем ряд снимков, опубликованных в Сети.



На фото – Барак Обама и Кемаль Оксуз

На фото – Джо Байден и Кемаль Оксуз

На фото – КемальКылычдароглу (второй слева) и КемальОксуз (второй справа)

Степан Кочарян, Шант Хлгатян, Аракс Касьян