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Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза

Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза

Разыскиваемый полицией  США и арестованный полицией Армении  Кевин (Кемаль) Оксуз, гражданин США турецкого происхождения, до приезда в Армениюзанимался антиармянским лоббированием в США. Причем лоббистская деятельностьОксуза спонсировалась азербайджанскими нефтедолларами.

Арменпресс пошел по следам  деятельности   Оксуза  в Армении  и за ее пределами и нашел ряд любопытных фактов. 

Согласно документу госрегистра Армении, в 2017 году Оксуз основал в Армении компанию SENA GROUPна правах бессрочной  деятельности. В госрегистре  юридических лиц  Минюста РА адрес компании – Ереван,Арабкирский район,Вагаршяна,12а.

Согласно информационной системе SPYUR, компания SENA GROUPзанимается услугами по организации туризма и мероприятий. Оксузбыл директором компании. Арменпресс попытался связаться с компанией для получения подробной информации, но звонки в  SENA GROUP остались без ответа.

Арменпресс собрал любопытные факты из  прошлогоОксуса.В мае 2015 года TheWashingtonPostсообщила, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR  спонсировала мероприятие «Взгляд в будущее» в Баку, в котором приняли участие члены Конгресса США, их супруги, законодатели из 42 штатов. Отмечается, что SOCAR, предположительно через компанию, зарегистрированную в  Техасе  на имя Оксуза, направила 750 000 долларов на проведение конференции. Газета  пишет также, что директором  «Ассамблеи друзей Азербайджана» была сестра  действующего  министра энергетики США, в то время губернатора Техаса Рика Перри.  

Кроме  того,  по результатам независимого расследования  комитета по этике  Конгресса США, имела  место электронная переписка между Оксузом и  Джимом Брейденстайном– тогдашним  членом  Палаты представителей,нынешним директором НАСА. Джим Брайденстайн также  участвовал в  мероприятии в  Баку. В статье в The Washington Times Бриденстайн подчеркнул важность азербайджанских газопроводов для безопасности НАТО.

В частности, Брайденстайн писал:«Кемаль, я заполняю декларацию  подарков. Можешь   сказать мне, кто подарил два ковра, которые я получил в Азербайджане?»

 «Ассамблея друзей Азербайджана», - ответил Оксуз.

 К аресту  Кемаля Оксуза 30 августа  обратились многие турецкие СМИ, которые  отмечали, что Кемаля Оксуз – брат Адиля Оксуза, одного из сподвижников Фетхуллаха Гулена, исламского проповедника, которого обвиняют  впопытке переворота в Турции  в 2016 году. 

Позднее информация  была опровергнута. По данным турецкой газеты Diken, местная полиция заявила, что КемальОксуз не связан с АдилемОксузом. Тем не менее, турецкая полиция подтвердила, что КемальОксузтесно связан с гюленистами и ныне  находится в розыске по этому  делу.

 

Представляем ряд снимков, опубликованных в Сети.


На фото – Барак Обама  и Кемаль Оксуз

На фото – Джо Байден и Кемаль Оксуз

На фото – КемальКылычдароглу (второй  слева)  и КемальОксуз (второй  справа)

 

 

Степан Кочарян, Шант Хлгатян, Аракс Касьян




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