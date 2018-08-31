На оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли, передает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Три человека госпитализированы, уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами", - сказал собеседник агентства.

Взрыв начался с пожара, который распространился на площадь в 100 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что пожар удалось полностью потушить.

По данным телеграм-канала Mash, взрыв произошел во время уничтожения боеприпасов.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ.

Завод имени Свердлова специализируется на изготовлении боеприпасов: оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.