МИД Армении откликнулось на обращение в Интерпол по поводу объявления в международный розыск Дэна Билзеряна

Пресс-секретарь министра ИД Армении Мнацаканяна Тигран Балаян прокомментировал обращение Азербайджана в Интерпол по поводу объявления в международный розыск Дэна Билзеряна.

«По аналогичным случаям уже бывали обращения Азербайджана в Интерпол, в которых ему отказывали»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, звезда интернета, «король покера» Дэн Билзерян, против которого в Азербайджане возбуждено уголовное дело, заявил, что обещает бороться против обвинений, предъявленных Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета People.

Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении известного американского миллионера армянского происхождения Дэна Билзеряна. Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, «в ходе расследования было установлено», что 28 августа Билзерян «незаконно» отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Отмечается, что в Арцахе «он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу», пишет Haqqin.az. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. «Поисками преступника займется Интерпол», - говорится в заявлении Генпрокуратуры бьющегося в конвульсиях Азербайджана.

По этому поводу Дэн Билзерян сказал, что подобное решение Азербайджана является политическим, он просил обратить внимание на то, что уголовное преследование возбуждено только против него, хотя с ним были и другие люди.

«Думаю, причиной тому – моя публичность, они хотят сделать из этого пример в назидание»,- сказал он.

Билзерян обещает бороться против обвинений, предъявленных Азербайджаном, и сказал, что никогда не поедет в эту страну.

People пишет также, что связался с консульством в Армении, откуда сообщили, что они обратились в Интерпол с призывом игнорировать розыск, объявленный прокуратурой Азербайджана, считая его политически мотивированным.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд. Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.