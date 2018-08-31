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Федерер и Джокович продолжают борьбу

Федерер и Джокович продолжают борьбу

Федерер и  Джокович продолжают борьбу во втором круге проходящего в Нью-Йорке открытого чемпионата США по теннису. Как передает «Арменпресс»,  экс-первая ракетка мира Роджер Федерер одержал уверенную победу над французом Бенуа Перри. 37-летний швейцарский теннисист победил со счетом 7:5, 6:4, 6:4, а в следующем раунде встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Серб Новак Джокович в четырех сетах оказался сильнее американца Тенниса Сандгрена - 6:1, 6:3, 6:7, 6:2. В третьем круге соперником Джоковича станет француз Ришар Гаске.

Напомним, что US Open является последним турниром «Большого шлема» в этом году. Титул победителя защищает первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который в третьем круге встретится с россиянином Карен Хачановым.


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