В 2021г. УЕФА проведет третий клубный турнир

Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22.

Как передает Арменпресс со ссылкой на немецкую газету Bild, новый турнир станет третьим по престижу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как отмечается, за счет появления этого турнира УЕФА планирует сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд.

Это позволит улучшить привлекательность Лиги Европы для рекламодателей и болельщиков.

Появление нового турнира позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках. Турнир будет именоваться Кубком Европы, в число участников войдут 32 команды.