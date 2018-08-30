В 2021г. УЕФА проведет третий клубный турнир
20:13, 30 Август, 2018
Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22.
Как передает Арменпресс со ссылкой на немецкую газету Bild, новый турнир станет третьим по престижу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как отмечается, за счет появления этого турнира УЕФА планирует сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд.
Это позволит улучшить привлекательность Лиги Европы для рекламодателей и болельщиков.
Появление нового турнира позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках. Турнир будет именоваться Кубком Европы, в число участников войдут 32 команды.