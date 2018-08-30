Внеочередное заседание Национального Собрания Армении будет созвано 6 сентября

По инициативе правительства Армении 6 сентября, в 11:00, будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания РА. Как передает «Арменпресс», соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг, 30 августа.

В повестку включены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА», «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РА об административных правонарушениях».