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Внеочередное заседание Национального Собрания Армении будет созвано 6 сентября

Внеочередное заседание Национального Собрания Армении будет созвано 6 сентября

По инициативе правительства Армении 6 сентября, в 11:00, будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания РА. Как передает «Арменпресс», соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг, 30 августа. 

В повестку включены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА», «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РА об административных правонарушениях».


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