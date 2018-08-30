Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Правительство Армении приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании

Правительство Армении приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании

Правительство Армении на заседании 30 августа приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании.

Как передает «Арменпресс», в обосновании отмечено, что Албания еще с 2013 года освободила граждан Армении от необходимости получать визы. Следовательно, принятие этого решения Правительством Армении преследует одну цель - применение принципа взаимности в армяно-албанских двусторонних отношениях.

Принятие данного решения позволит гражданам Албании посещать и оставаться в Армении сроком максимум в 180 дней в течение года, при этом они будут освобождены от требования в приобретении виз.

Это будет не только способствовать поощрению и стимулированию туризма, но и поможет лучше узнать друг друга, наметить и развить ряд новых сфер двустороннего сотрудничества.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации