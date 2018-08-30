Правительство Армении приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании
11:56, 30 Август, 2018
Правительство Армении на заседании 30 августа приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании.
Как передает «Арменпресс», в обосновании отмечено, что Албания еще с 2013 года освободила граждан Армении от необходимости получать визы. Следовательно, принятие этого решения Правительством Армении преследует одну цель - применение принципа взаимности в армяно-албанских двусторонних отношениях.
Принятие данного решения позволит гражданам Албании посещать и оставаться в Армении сроком максимум в 180 дней в течение года, при этом они будут освобождены от требования в приобретении виз.Это будет не только способствовать поощрению и стимулированию туризма, но и поможет лучше узнать друг друга, наметить и развить ряд новых сфер двустороннего сотрудничества.