Правительство Армении приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании

Правительство Армении на заседании 30 августа приняло решение об установлении безвизового режима для граждан Албании.

Как передает «Арменпресс», в обосновании отмечено, что Албания еще с 2013 года освободила граждан Армении от необходимости получать визы. Следовательно, принятие этого решения Правительством Армении преследует одну цель - применение принципа взаимности в армяно-албанских двусторонних отношениях.

Принятие данного решения позволит гражданам Албании посещать и оставаться в Армении сроком максимум в 180 дней в течение года, при этом они будут освобождены от требования в приобретении виз.

Это будет не только способствовать поощрению и стимулированию туризма, но и поможет лучше узнать друг друга, наметить и развить ряд новых сфер двустороннего сотрудничества.