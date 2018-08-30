Полиция Армении обнаружила разыскиваемого в США турка

Сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

23-го августа Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам.