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Полиция Армении обнаружила разыскиваемого в США турка

Полиция Армении обнаружила разыскиваемого в США турка

Сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

23-го августа Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам.


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