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Международный Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо в Италии

Международный Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо в Италии

75-й Венецианский фестиваль открылся в среду на острове Лидо, передает корреспондент "Интерфакса". По красной ковровой дорожке прошли участники, гости фестиваля, члены жюри, передает Арменпресс.

Первой официальной премьерой Мостры стала картина "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли.

В основной конкурс вошла 21 картина.

В состязании участвуют фильмы из США, Италии, Франции, Мексики, Германии, Норвегии, Великобритании, Австралии, Венгрии, Японии. Свои проекты представят Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, братья Коэн, Лука Гуаданьино, Пол Гринграсс и другие.




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