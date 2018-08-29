Турецкая компания прекратила показ ковбойских фильмов из-за кризиса с США

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT прекратила показ фильмов о ковбоях на фоне кризиса в турецко-американских отношениях, свидетельствует телепрограмма телеканала TRT за последние две недели,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнивал проводимую США политику с ковбойскими фильмами.

Американские вестерны телеканал TRT показывал еженедельно по воскресным утрам с 80-х годов. На минувшей неделе очередной ковбойский фильм не демонстрировался, вместо него зрителям показали турецкую киноленту. На 2 сентября также запланирован показ отечественного фильма, при этом из телепрограммы вообще исчезла рубрика "Вестерн".