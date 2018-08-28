Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков

В преддверии стратегических командно-штабных учений «Шант-2018» министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках подготовительных сборов 28 августа прочитал лекцию в Административном здании министерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны, министр Тоноян представил свое видение приоритетов развития оборонной сферы.

Министр подчеркнул, что учиться нужно все время, чтобы повышать маневренность ВС.

«Горизонтальное сообщение без бюрократической волокиты должна стать нормой. Мы устраним все искусственные препоны и порочную практику, когда отдельные звенья продвигают свои функции, не заботясь об объединяющей все звенья общей идеи», - сказал Тоноян.

Посчитав чрезвычайно важными шаги, направленные на модернизацию вооружений и системы управления, а также повышение боевой готовности персонала, министр обороны Тоноян заверил, что на данный момент работы, направленные на модернизацию армии, ведутся в кулуарах, в рамках которых они планируют приобрести также многофункциональную авиацию. «До сих пор вооруженные силы Армении имели характер строго выраженных сухопутных войск.Мы в основном полагались на противовоздушную оборону. Времена, однако, изменились. Мобильность, необходимая для Вооруженных Сил, требует и истребительно-бомбардировочной авиации,поскольку ни одна ракетная система не заменит ее способность в плане гибкости и выносливости», - сказал министр.

В числе приоритетов министр выделил усовершенствование форматов несения боевой вахты.

«Наша цель – минимизировать время, когда военнослужащий находится под прямым прицелом врага, а также повысить эффективность обнаружения и уничтожения вражеской засады, диверсионных групп», - сказал Тоноян.