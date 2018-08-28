Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию

28-го августа министр обороны Давид Тоноян выступил с лекцией перед участниками подготовительных сборов, приуроченных к стратегическим командно-штабным учениям "Шант-2018".

Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

По словам министра, до сих пор армянская армия имела подчеркнуто "сухопутный" образ, а в борьбе за господство в воздухе акцент ставился на мощную систему ПВО и сухопутные ракетные силы. Руководство вооруженных сил Армении прилагает активные усилия по обновлению программ вооружения, в рамках чего будет приобретена многофункциональная авиация.

"Времена, однако, изменились. И повышение маневренности вооруженных сил требует наличия истребительной и бомбардировочной авиации. Ни одно ракетное средство не сможет заменить авиацию в плане гибкости и эффективности вооруженных сил", — отметил Тоноян.

Коснулся министр и вопросов оснащения передовой современными техническими устройствами, приборами ночного видения и системами слежения. По его словам, благодаря работам, начавшимся со второй половины 2016 года, удалось значительно улучшить уровень оснащения передовых армянских позиций. Решение этой задачи позволило заметно снизить степень внезапности азербайджанских диверсионных вылазок, поскольку внедренное оборудование дает возможность вовремя заметить продвижение противника и принять адекватные меры.

В числе приоритетных направлений развития ВС Тоноян отметил также усовершенствование приемов несения боевого дежурства. По его словам, нужно максимально снизить опасность нахождения личного состава под прицелом противника и наоборот — повысить уровень блокирования и уничтожения диверсионных групп противника.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время Армения может получить у России истребители Су-30СМ. Истребитель Су-30СМ относится к поколению 4++, то есть по возможностям близок пятому поколению (Су-57 и F-35). Способен эффективно завоевывать господство в воздухе и наносить высокоточные удары по наземным целям (ракеты Х-59МК2 применяются против стационарных целей на дальности до 300 км, противорадиолокационные ракеты Х-58Э летят на излучение радара противника с дистанции до 200 км).