Миссия ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения в Омаре

Миссия ОБСЕ 28 августа провела плановый мониторинг режима прекращения огня на Омарском перевале в зоне карабахского конфликта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Нагорного Карабаха в миссии участвовали полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С азербайджанской стороны мониторинг осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.