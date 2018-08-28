РПА не будет выдвигать кандидатуру в предстоящих выборах мэра Еревана: Эдуард Шармазанов

РПА не будет выдвигать кандидатуру в предстоящих выборах мэра Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, это решение обусловлено рядом причин, в частности, РПА видит в создавшейся послереволюционной ситуации ряд более важных внешне- и внутриполитических проблем, чем выборы в органы местного самоуправления.

На замечание о том, что, в бытность представителем партии власти, он всегда призывал оппозицию принимать участие в выборы в органы местного самоуправления, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что не всегда его мение совпадает с мнением большинства в партии.

По поводу выборов в НС Армении зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что если какая-либо партия не примет в них участия, то «ей надо навесить на свои двери большой замок и закрыться, а РПА создавалась не для того, чтобы не принимать участия в выборах в НС Армении».