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Министр экологии Франции объявил об уходе из правительства

Министр экологии Франции объявил об уходе из правительства

Министр экологии Франции Николя Юло объявил об уходе из правительства, объяснив свое решение неудовлетворенностью выполнением экологической программы, передает Арменпресс.

"Впервые в своей жизни я принимаю самое сложное в моей жизни решение… Я принимаю решение уйти из правительства", — заявил министр в эфире радиостанции France Inter.

По словам Юло, он чувствует себя "совершенно одиноким" в правительстве в попытках осуществить экологические цели. "Я не хочу больше врать. Я не хочу больше создавать иллюзию, что мое присутствие в правительстве означает, что мы выполняем эти цели", — заключил министр.

Юло также отметил, что не сообщал президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру страны Эдуару Филиппу о своем решении. "Нет (не сообщал). Я знаю, что все это не по протоколу. Если бы я уведомил их, они, возможно, меня бы переубедили. Но это только мое решение", — отметил министр.

 

 

 




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