В НС Армении Вардана Бостанджяна сменила Айцемник Оганян
В НС Армении депутата от блока «Царукян» Вардана Бостанджяна сменила Айцемник Оганян. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании сообщил председаятель НС Армении Ара Баблоян. Айцемник Оганян принесла присягу. Ранее Вардан Бостанджян отказался от своего мандата.
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