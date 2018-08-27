Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Президент РА направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Алеши Абрамяна

Президент РА направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Алеши Абрамяна

Президент  Армении   Армен Саркисян  направил телеграмму  соболезнования в связи с кончиной  легенды  армянского футбола, вратаря команды «Арарат-73» Алеши Абрамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в телеграмме  говорится:

«С глубокой  скорбью воспринял весть о смерти легендарного  вратаря   Алеши Абрамяна. Он защищал не только ворота  своей команды – он защищал честь своего наолда, всегда  оставаясь на  высоте и как спортсмен, и как человек.

И после  кончины  Алеши Абрамяна ворота  команды «Арарат-73»  останутся неприступными,  а  сам он в нашей памяти останется как самоотверженный и  благородный защитник «наших общих ворот». Выражаю соболезнование семье, родным,  друзьям выдающегося спортсмена и всем любителям футбола, разделяя их скорбь».




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации