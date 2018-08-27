Президент РА направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Алеши Абрамяна

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной легенды армянского футбола, вратаря команды «Арарат-73» Алеши Абрамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в телеграмме говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о смерти легендарного вратаря Алеши Абрамяна. Он защищал не только ворота своей команды – он защищал честь своего наолда, всегда оставаясь на высоте и как спортсмен, и как человек.

И после кончины Алеши Абрамяна ворота команды «Арарат-73» останутся неприступными, а сам он в нашей памяти останется как самоотверженный и благородный защитник «наших общих ворот». Выражаю соболезнование семье, родным, друзьям выдающегося спортсмена и всем любителям футбола, разделяя их скорбь».