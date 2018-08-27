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Министр культуры Армении Лилит Макунц видит необходимость радикальных изменений в оперном театре

Министр культуры Армении Лилит Макунц видит необходимость радикальных изменений в оперном театре

Министр культуры Армении Лилит Макунц видит необходимость радикальных изменений в оперном театре. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она также коснулась ситуации в Армянском академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова. Дело в том, что на организованной встрече деятели оперного искусства рассказали ей о многочисленных проблемах. Макунц уже обсудила эти вопросы с директором театра Константином Орбеляном, и после его возвращения из отпуска они решат – какие предпринять шаги в этом направлении.


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