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Отношения между Арменией и Германией поднимутся на новый уровень: Арман Навасардян

Отношения между Арменией и Германией поднимутся на новый уровень: Арман Навасардян

Благодаря визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению, отношения между Арменией и Германией поднимутся на новый уровень. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Арман Навасардян.

 «Германия поддержит Армению во многих вопросах, в частности, в развитии отношений с Европой. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала открытым текстом. Кроме того, она отметила, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, и Германия будет всячески содействовать этому»,- сказал посол Арман Навасардян.

По его словам, важно, что лидер одной из наиболее развитых стран мира воочию увидела результаты бархатной революции в Армении, что значительно повысило рейтинг Армении во всем мире.

Как сказал посол Арман Навасардян, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению был успешным, однако это лишь прелюдия: как будут развиваться отношения между Арменией и Германией – покажет будущее.


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