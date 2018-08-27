За 100 дней Министерство культуры Армении осуществило 11 крупнейших мероприятий, причем, одно из них – за счет повышения эффективности использования финансовых средств. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту. Она добавила, что делает все возможное для решения проблем, которые копились в сфере культуры годами.

Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней разработало пятилетнюю стратегию развития сферы и структурные реформы в ведомстве, а также выступило с новыми инициативами.