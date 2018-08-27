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За 100 дней Министерство культуры Армении осуществило 11 крупнейших мероприятий

За 100 дней Министерство культуры Армении осуществило 11 крупнейших мероприятий

За 100 дней Министерство культуры Армении осуществило 11 крупнейших мероприятий, причем, одно из них – за счет повышения эффективности использования финансовых средств. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту. Она добавила, что делает все возможное для решения проблем, которые копились в сфере культуры годами.


Министерство культуры Армении за прошедшие сто дней разработало пятилетнюю стратегию развития сферы и структурные реформы в ведомстве, а также выступило с новыми инициативами.


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