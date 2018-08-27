Премьер Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа посетит Азербайджан. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



«Визит состоится 30 августа. Это будет официальный визит премьера», — сказала представительница пресс-службы.



Другие детали визита главы грузинского правительства, как и повестка, не уточняются.



Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и торговли.



Азербайджан на сегодняшний день является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в прошлом году составил около 882 миллионов долларов.