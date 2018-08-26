Инициатива «Подари улыбку» подарила первоклассникам общин Айгебац и Нор Ахурян  школьные  принадлежности

В преддверии нового учебного года члены инициативы «Подари улыбку» подарили первоклассникам общин Айгебац и Нор Ахурян Ширакской области ранцы и письменные принадлежности.

Как сказала Арменпресс учредитель инициативы Наира Григорян, помимо школьных принадлежностей, малышам и членам их семей будет подарена и одежда.

«Ежегодно о/о «Центр развития гражданского участия» помогает нам, как и «Россотрудничество», которое через несколько дней начнет раздавать детям школьные принадлежности», - сказала Григорян.

Глава о/о «Центр развития гражданского участия» Мери Маркарян сообщила, благотворительные акции они проводят с 2006г., а с 2010г. они проводят свои акции под девизом «Подари улыбку».

«Помимо помощи неимущим семьям, мы оказываем детям и консультативные услуги, рассказывая им об их правах и обязанностях», отметила Маркарян, добавив, что вполне символично, что в этот раз к акции под девизом «Подари улыбку» присоединилась и гражданская инициатива «Подари улыбку».