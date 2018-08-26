Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Инициатива «Подари улыбку» подарила первоклассникам общин Айгебац и Нор Ахурян  школьные  принадлежности

Инициатива «Подари улыбку» подарила первоклассникам общин Айгебац и Нор Ахурян  школьные  принадлежности

В преддверии нового учебного года члены инициативы «Подари улыбку» подарили первоклассникам общин Айгебац и Нор Ахурян Ширакской  области  ранцы и  письменные  принадлежности.

Как  сказала Арменпресс учредитель инициативы Наира Григорян, помимо школьных принадлежностей, малышам и членам их семей  будет подарена и одежда. 

«Ежегодно о/о «Центр развития  гражданского участия» помогает нам, как и «Россотрудничество», которое  через несколько дней  начнет раздавать детям школьные  принадлежности», - сказала Григорян. 

Глава о/о «Центр развития  гражданского участия» Мери Маркарян сообщила, благотворительные  акции они проводят с 2006г., а с 2010г. они проводят свои акции под девизом «Подари улыбку».

«Помимо помощи неимущим семьям, мы  оказываем детям и консультативные  услуги, рассказывая им об их правах и обязанностях», отметила Маркарян, добавив, что вполне  символично, что в этот раз к  акции под девизом «Подари улыбку» присоединилась и гражданская инициатива «Подари улыбку».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации