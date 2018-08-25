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Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Уругвая Табаре Васкесу по случаю Дня независимости Уругвая

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Уругвая Табаре Васкесу по случаю Дня независимости Уругвая

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное  послание  президенту  Уругвая Табаре Васкесу по случаю Дня  независимости Уругвая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Армяно-уругвайские  дружеские  связи являются крепкой  основой для  плодотворного политического диалога и расширения  взаимовыгодного сотрудничества между  нашими странами.  Уверен, что  благодаря  совместным усилиям мы  отметим  новые  успехи и достижения  в двусторонних отношениях – в  интересах народов  двух стран. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а дружескому уругвайскому  народу – счастья и благополучия».

 




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