Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Уругвая Табаре Васкесу по случаю Дня независимости Уругвая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Армяно-уругвайские дружеские связи являются крепкой основой для плодотворного политического диалога и расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы отметим новые успехи и достижения в двусторонних отношениях – в интересах народов двух стран. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а дружескому уругвайскому народу – счастья и благополучия».