Манвела Григоряна в СИЗО сфотографировал сотрудник СНБ: назначено служебное расследование

Манвела Григоряна в следственном изоляторе сфотографировал сотрудник СНБ, по факту в СНБ назначено служебное расследование.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Раздане 25 августа сказал директор СНБ Артур Ванецян.

«Не скрою, его сфотографировал наш сотрудник, который занимает высокое положение. В его отношении в СНБ назначено служебное расследование. Если будет доказано уголовное нарушение, он будет обвинен, а если уголовной составляющей не будет – его уволят», - сказал Ванецян.

Историю с распространением фото он осудил, и в этом его мнение разделяет министр юстиции РА Артак Зейналян.

«Распространением подобных снимков предосудительно. СМИ должны проявить в таких вопросах сдержанность и не поддаваться журналистскому искушению», - сказал Зейналян.