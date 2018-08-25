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Манвела Григоряна в СИЗО сфотографировал сотрудник СНБ: назначено служебное расследование

Манвела Григоряна в СИЗО сфотографировал сотрудник СНБ: назначено служебное расследование

Манвела Григоряна  в следственном  изоляторе сфотографировал сотрудник  СНБ, по факту в СНБ  назначено служебное  расследование.

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в  Раздане  25 августа сказал директор СНБ  Артур Ванецян.

«Не скрою, его сфотографировал наш сотрудник, который занимает высокое  положение.  В его отношении в СНБ  назначено служебное  расследование. Если будет доказано уголовное нарушение, он будет обвинен, а  если уголовной  составляющей не будет – его уволят», - сказал Ванецян.

Историю с распространением фото он осудил, и в  этом его мнение  разделяет министр юстиции РА  Артак  Зейналян.

«Распространением подобных снимков предосудительно. СМИ должны проявить в  таких вопросах сдержанность и не  поддаваться журналистскому  искушению», - сказал Зейналян.




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