Германия окажет содействие Армении в мирном урегулировании проблемы Арцаха

Очень важно разрешить карабахскую проблему в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия окажет содействие Армении.

Как передает Арменпресс, так заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении НиколомПашиняном.

«Германия – член Минской группы ОБСЕ, мы говорили о том, что очень важно разрешить карабахскую проблему в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия окажет содействие Армении», - сказала Меркель.

Канцлер Германии Ангелы Меркель 24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила Мемориал в Цицернакаберде, возложила цветы к Вечному огню, почтив память жертв Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в школе «Тумо» и компании PicsArt.