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Германия окажет содействие Армении в мирном урегулировании проблемы Арцаха

Германия окажет содействие Армении в мирном урегулировании проблемы Арцаха

Очень важно разрешить карабахскую проблему  в  хорошей атмосфере, и в  этом вопросе  Германия  окажет содействие  Армении.

Как  передает Арменпресс, так  заявила  канцлер ФРГ Ангела Меркель в  ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении  НиколомПашиняном. 

«Германия – член Минской  группы  ОБСЕ, мы  говорили о том, что очень важно разрешить карабахскую проблему  в  хорошей атмосфере, и в  этом вопросе  Германия  окажет содействие  Армении», - сказала Меркель. 

Канцлер   Германии  Ангелы Меркель  24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила  Мемориал в Цицернакаберде, возложила  цветы  к  Вечному  огню, почтив память жертв  Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в  школе  «Тумо» и компании PicsArt.




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